Blok praat met Iraanse collega over aanslag

Iran ontbood onder meer de Nederlandse ambassadeur in Teheran nadat zaterdag minstens 29 mensen om het leven waren gekomen toen schutters het vuur openden bij een militaire parade in Ahvaz. Volgens Iran heeft ook Nederland schuld.

Niet zo gek ook, zo betoogde historicus en Iran-deskundige Peyman Jafari eerder tegen de NOS. De groepering die de aanslag opeiste, de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA), zit namelijk in Nederland. Volgens Jafari zitten er tientallen leden hier. De groep pronkt openlijk met aanslagen en wordt door Iran als terroristisch bestempeld.

Blok wil weten over welke informatie Iran beschikt, zo zei hij maandagmiddag tijdens een ontmoeting met Nederlandse media in New York. Inmiddels heeft de ASMLA een statement naar buiten gebracht over de aanslag; die zou valselijk zijn opgeëist namens een afsplitsing van die groep.

Blok noemde de aanslag „verschrikkelijk”, maar bestempelde het op het matje roepen van de ambassadeur als een stevige maatregel. Vandaar dat hij wil weten op basis van welke informatie Iran zegt dat Nederland bij de aanslag is betrokken.