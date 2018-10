Nederland richt internationaal netwerk tegen mensenhandel op

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) kondigde de stap aan in New York, waar Nederland samen met Libië en Niger een conferentie organiseerde over het duurzaam dwarsbomen van mensenhandel. De bewindsman riep landen op door te pakken bij het aanpakken van de internationale mensenhandel op migratieroutes. Hij hamert dan ook op een volledige en ondubbelzinnige uitvoering van de sancties die eerder door de VN zijn afgekondigd.

Nederland wil met andere landen onderzoeken of meer mensenhandelaren in Libië aan de sanctielijst kunnen worden toegevoegd, nadat op Nederlands initiatief strafmaatregelen werden opgelegd aan zes mensenhandelaren. „Dat was slechts het begin, het is nu tijd dat de sancties echt tanden krijgen. Ernstige mensenrechtenschendingen en de gevaarlijke migratie met behulp van mensenhandelaren moet een halt worden toegeroepen. Ik zeg tegen hen: weet dat we jullie in het vizier hebben”, aldus Blok.

Door de sancties mogen de handelaren hun land niet verlaten en alle landen moeten hun tegoeden bevriezen.