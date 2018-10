Rel rond Rosenstein

Trump en Rosenstein, beide Republikeinen, hebben een moeizame relatie door het Ruslandonderzoek van de FBI. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse onderminister van Justitie Rod Rosenstein overwoog gisteren ontslag te nemen, zo melden verschillende Amerikaanse media. Op een dag vol drama, waar er volop geruchten gingen over het lot van Rosenstein, was de conclusie uiteindelijk dat Trump donderdag met Rosenstein gaat praten over diens politieke toekomst. Dat gesprek komt precies op de dag dat ook de hoorzitting is van Brett Kavanaugh, de man die door Trump is genomineerd als opperrechter.