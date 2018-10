Muur tegen Duits everzwijn

Kopenhagen wil een zeventig kilometer lang hek van anderhalve meter hoog aanleggen door natuurgebieden langs de grens met het zuidelijke buurland. Daarvoor trekt de Deense regering elf miljoen euro uit.

De Afrikaanse varkenspest is een uiterst besmettelijke virusziekte die, als ze overslaat op varkenshouderijen, een economische strop betekent voor boeren en verwerkers. Denemarken is een grote exporteur van varkensvlees.

Niet iedereen is blij met de Deense ’varkensmuur’. Het Wereldnatuurfonds WNF heeft bij de Europese Commissie geklaagd over de plannen. Per kilometer kost het zwijnenhek de Deense belastingbetaler zo’n 157.000 euro. Dat is ruim goedkoper dan de Muur die de Amerikaanse president Trump wil neerzetten langs de Mexicaanse grens.

In 2004 dook de Afrikaanse varkenspest op in Europa. Tien dagen geleden vond de Waalse overheid besmette dieren 125 kilometer onder Maastricht. In 1997 kostte de klassieke varkenspest in Nederland elf miljoen varkens het leven.