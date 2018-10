Vader MH17-kinderen: nu heeft hun dood zin

Vader Evert van Zijtveld verloor zijn kinderen Robert-Jan en Frederique bij de ramp met de MH17. Hij heeft een hulpfonds opgericht om de herinnering aan hen levend te houden. Ⓒ Rene Bouwman

VLEUTEN - In een klap verloren Evert van Zijtveld en zijn vrouw hun twee kinderen Frederique (19) en Robert-Jan (18). Die zaten met hun opa en oma in het ramptoestel dat op 17 juli 2014 boven het oorlogsgebied van Oost-Oekraïne bruut werd neergehaald door een Russische Buk-raket. „Zij leven nu voort in een goed doel.”