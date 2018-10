Groep digidocenten tegen lerarentekort

Jessica van Bommel gaf al afstandsonderwijs en heeft erg veel zin om in de pool aan de slag te kunnen. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - In de strijd tegen het lerarentekort is er een nieuwe creatieve oplossing bedacht: invaldocenten zitten thuis en geven les via een online verbinding aan de leerlingen die met een koptelefoon op in de klas achter de laptop zitten. „We zeggen niet dat dit zaligmakend is, maar wel een oplossing voor een acuut probleem. Beter dan vier dagen les”, zegt initiatiefnemer Eric Bastiaansen.