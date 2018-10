Artis over blowers: ’Geen onderscheid met rokers’

Vanaf dit jaar mag al niet meer worden gerookt op de terrassen van Artis. Ook de speelplekken en overdekte ruimtes zijn rookvrij. „Als mensen door het park lopen of in het gras zitten, dan vinden we het geen probleem”, zegt Sutorius. „We hebben best veel rokende bezoekers.”

Afgelopen week ontstond commotie op sociale media over het rookbeleid van Artis. Dat ging met name over de overlast die bezoekers ervoeren doordat er openlijk kan worden geblowd in de dierentuin. De dierentuin gedoogt blowende bezoekers. Niet iedereen lijkt daar blij mee.

„We maken geen onderscheid tussen blowen en roken”, zegt Sutorius. „Omdat de overlast hetzelfde is. En we willen er zijn voor een breed publiek. Tegelijkertijd willen we als Artis ook een voorbeeldfunctie hebben en roken is bovendien niet duurzaam. Veel bosland sneuvelt voor de tabaksindustrie. Heel waarschijnlijk gaan we het komende jaar grote stappen zetten om op termijn helemaal rookvrij te zijn. We willen het roken en blowen absoluut nog verder terugdringen.”