Militair moet zelf jas kopen

Het kledingbedrijf van Defensie is het in ruim een jaar niet gelukt de spullen op voorraad te krijgen. Per persoon gaat het om zo’n duizend euro aan kledingstukken. Militairen moeten de bonnetjes bewaren om ze later te kunnen declareren.

"Dit is te gek voor woorden"

De Koninklijke Landmacht bevestigt de gang van zaken en erkent dat het de schoonheidsprijs niet verdient. Omdat het leger zijn mensen niet zonder de juiste kleding de ijzige poolkou in wil sturen, is voor deze ongebruikelijke oplossing gekozen.

Voorzitter Jean Debie van vakbond VBM noemt de situatie ’te gek voor woorden’.

Bekijk ook: Militairen moeten warme kleding zelf voorschieten voor oefening in Noorwegen