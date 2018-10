Cosby krijgt straf dinsdag te horen

Bill Cosby bij de Montgomery County rechtbank in Norristown, Pennsylvania, in de Verenigde Staten. Ⓒ EPA

NORRISTOWN - Bill Cosby krijgt pas dinsdag te horen hoe lang hij de gevangenis in moet. De 81-jarige Amerikaanse komiek werd in april op drie punten schuldig bevonden aan seksueel misbruik van Andrea Constand, een voormalig medewerkster van de Temple-universiteit, in 2004. Hij zou haar eerst in zijn huis hebben gedrogeerd.