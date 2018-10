Bedrogen man aan de grond

Een Transavia-stewardess die haar (inmiddels ex-)man bedroog, is nog aan het werk. De bedrogen man komt er minder goed af. Ⓒ FOTO DIJKSTRA BV

Rotterdam - De voormalige echtgenoot van de ’sekspurser van Transavia’ is twee jaar na dato alsnog op de zwarte lijst gezet. „Wegens laster en mishandeling van ons personeel heeft hij een vliegverbod van vijf jaar gekregen”, staat nu in een brief van de vakantievlieger. Die is in bezit van deze krant.