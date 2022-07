Britse prins Charles accepteerde donatie familie Osama bin Laden

Premium Royals

Nieuwe beveiliger Harry ontslagen door Jackson-familie vanwege strafblad

’Cause this is thriller! Prins Harry en Meghan werden in de afgelopen veertien maanden maar liefst zes keer opgeschrikt door ongewenste bezoekers die hun huis in Montecito (Californië) probeerden binnen te dringen. In de maand mei was het zelfs twee keer raak. Hoog tijd dus om een nieuwe beveiliger ...