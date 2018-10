’Basisinkomen van 1000 euro voor 800 sekswerkers’

Ze doet het voorstel binnenkort in een open brief. „Het is noodzakelijk dat elke prostituee duizend euro per maand krijgt”, zegt ze. „Ik heb het onderwerp de afgelopen tijd al aangezwengeld op vergaderingen.”

Volgens Blaak zijn de inkomsten van sekswerkers op de Wallen de afgelopen jaren sterk teruggelopen als gevolg van het massale toerisme in de buurt. „De toeristen brengen wel wat geld in het laatje, maar niet in verhouding met een paar jaar geleden. Ze komen vooral om aapjes te kijken en de sekswerkers achter de ramen te zien, in plaats van ze te bezoeken.”

Ze wijst daarbij onder andere op de vele gezinnen met kinderen die tegenwoordig op de Wallen lopen. „Dat was vroeger niet zo. De vrouwen achter de ramen missen daardoor veel geld. Toeristen komen tegenwoordig alleen maar om te loeren. Ze gaan niet meer naar binnen bij de hoeren. Er is geen handel meer. Sekswerkers zijn slechts een attractie geworden en zitten slechts mooi te zijn.”

De maandelijkse vergoeding zou volgens Blaak gerechtvaardigd zijn, omdat de vrouwen een belangrijke magneet zijn voor de sterk gestegen bezoekersstroom aan de stad. Blaak vindt het plan financierbaar door een afdracht te vragen aan de 1700 rondleiders op de Wallen. „Die mogen wel iets afdragen aan de sekswerkers.” Ze denkt dat er ongeveer 800 sekswerkers actief zijn op de Amsterdamse Wallen.