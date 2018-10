26.488 bijstandsklanten maar niemand wil of kan trucker worden

„15? Dat is toch geen ambitie. Zet er een 0 achter, 150 in een jaar moet haalbaar zijn”, verzucht VVD-raadslid Judith Oudshoorn - van Ginderen. De partij hamert er al lange tijd op dat er een grote groep Hagenaars is met een bijstandsuitkering - 26.488 mensen in 2017 - terwijl er enorme personeelstekorten zijn in de horeca, tuinbouw en het vrachtvervoer.

Ze kreeg al toezeggingen. Zo wordt er nu actiever gekeken en samengewerkt met uitzendbureaus en recent was er nog een testdag voor statushouders. Maar volgens het stadsbestuur is één en één niet gelijk twee. De functie is voor lang niet elke werkloze een optie, vanwege het niveau en de eisen, bijvoorbeeld het bezit van rijbewijs B en flexibiliteit.

Hersenchirurgie

Dat snapt Oudshoorn-van Ginderen niet. „We hebben het niet over hersenchirurgie, we hebben mensen nodig die goed in het verkeer kunnen manoeuvreren, verantwoordelijkheidsgevoel hebben en op tijd kunnen komen. Dat zal niet voor iedereen gelden, maar dat zijn er wel meer dan vijftien.”

Ook de mogelijk eigen bijdrage wordt als obstakel genoemd. „Ik spreek veel ondernemers, bijvoorbeeld van verhuisbedrijven, die niets horen van de gemeente en echt openstaan voor iedereen met rijbewijs B. Ga in gesprek. Leg een stukje kosten bij het bedrijf, een stukje bij de kandidaat en een stukje bij de gemeente.”