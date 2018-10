Frankrijk helpt migrantenschip Aquarius

De boot wordt gerund door de twee hulporganisaties. Fréderic Penard van SOS Méditerranée heeft gezegd dat het schip inmiddels onderweg is naar Marseille. Maar Frankrijk lijkt daar niet van gediend, want het land heeft toen Italië en Malta afgelopen zomer besloten de omstreden reddingsschepen van particuliere hulporganisaties niet meer toe te laten, nog geen enkel reddingsschip laten aanmeren.

De Aquarius is het laatste reddingsschip dat nog in dit deel van de Middellandse Zee actief is. Het vaart onder Panamese vlag, maar de maritieme autoriteiten in dat Latijns-Amerikaanse land hebben zondag laten wetend dat de registratie van het schip wordt geschrapt.