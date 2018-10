Consumenten massaal online gevolgd

Zo heeft 95 procent geen zogeheten adblocker op zijn smartphone geïnstalleerd en 81 procent niet op zijn pc. Daardoor kunnen allerlei bedrijven zien welke webpagina’s consumenten bekijken. Ook vergeten internetters uit te loggen bij Google en Facebook. Ook dat heeft tot gevolg dat commerciële partijen ze kunnen blijven volgen op andere websites.

Volgens de bond delen de meeste Android telefoons met een Facecook-app continu de locatie met Facebook, ook als de app niet in gebruik is. Daarnaast stelt de organisatie vast dat de privacy-instellingen van Google-accounts niet zijn aangepast, waardoor Google veel data van consumenten onthoudt, zoals locatie, gebruikte zoektermen of gezochte afbeeldingen.

De bond deed het onderzoek onder 1800 consumenten.