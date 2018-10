Pas op: overstekende baby!

Cory Cannon reed door Lakewood New Jersey toen hij tot z’n stomme verbazing het ondernemende kereltje zag oversteken.

„Ik dacht eerst nog dat het speelgoed was, tot het begon te bewegen”, zegt de 41-jarige in de New York Post.

Hij stopte op de drukke straat waar je zestig mag rijden en maande autobestuurders achter hem snel te stoppen.

„Ik begrijp dat de baby zo de voordeur uitgegaan was”, zegt de Amerikaanse held nog verbluft. Een buurman zag de reddingsactie en ving het kind op.

De politie onderzoekt of de ouders iets te verwijten valt. Omwonenden zeggen in lokale media dat de betrokken vader en moeder over het algemeen goed voor hun kinderen zorgen. De ouders wilden de pers niet te woord staan.