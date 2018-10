Politie België in actie tegen illegalen

Er zijn illegalen aangetroffen uit vijftien verschillende landen die via België naar Engeland probeerden te gaan. De problemen met deze zogeheten 'transmigranten' nemen volgens de autoriteiten toe. De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, zei tegen Belgische media dat er meer van dit soort acties moeten komen en niet alleen in zijn provincie. Hij vreest dat migranten net als in Frankrijk tentenkampen opzetten.

Volgens Decaluwé zijn bij de nachtelijke politieactie ook een hoop migranten ontkomen. Er was niet voldoende mankracht om iedereen aan te houden, ,,heel wat migranten konden op de vlucht slaan'', aldus de gouverneur.