’Inwoner Utrecht bepaalt agenda van raad’

„Een groep bewoners van 100 personen kan hiermee een bepaald punt op de agenda van de raad krijgen”, aldus Bakker.

Daarnaast wil hij dat de verordening voor het burgerinitiatief versoepeld wordt. „Het vraagt nogal wat van bewoners om zo’n initiatief in te dienen. Je moet 250 handtekeningen verzamelen, een goed plan schrijven en lobbyen. Met mijn agenda initiatief kun je makkelijker de raad wakker schudden.”

Bakker denkt dat veel relatief kleinschalige onderwerpen geschikt zijn, zoals de wachtlijsten bij lokale sportvoorzieningen, het beheer van speeltuinen en verkeersveiligheid. „In Oog in Al hebben bewoners onlangs een petitie aangeboden, omdat ze een veiliger oversteek willen aan de Pijperlaan. Het is dan nog maar afwachten of de raad hier daadwerkelijk wat mee doet. Met de Burgeragendering wordt het onderwerp gegarandeerd besproken.”

Het idee is dat een commissie eerst naar de problematiek kijkt. Aan het eind van de behandeling geven raadsleden aan of zij moties willen indienen bij de hele gemeenteraad. „Je krijgt als Utrechter meer invloed, omdat je mede bepaalt waar de raadsleden over spreken.”

Bakker wil dat de indieners van het initiatief ook minderjarig mogen zijn. „Jongeren vanaf twaalf jaar moeten betrokken worden bij de stad en de politiek. Wanneer zij een bepaalde voorziening missen, dan zouden ze dat kunnen aankaarten bij de raad.”

Het raadslid is niet bang dat ieder wissewasje op de agenda komt. „In andere gemeenten, zoals Almere, bestaat dit systeem al. Waarschijnlijk wordt het een paar keer per jaar gebruikt.”

Utrechters hebben nu al de mogelijkheid om raadsleden rechtstreeks te benaderen met hun wensen of ideeën, de e-mailadressen en telefoonnummers staan bij de gemeente online. Ook kunnen burgers gebruik maken van inspreekrecht bij een raadsinformatiebijeenkomst, een petitie starten of een burgerinitiatief starten. Ten slotte bestaat er de mogelijkheid tot een raadgevend referendum over een genomen raadsbesluit. „Burgers hebben al veel mogelijkheden, toch wordt er niet bijster veel gebruik van gemaakt. Blijkbaar moet de drempel lager, daar zorgt de Burgeragendering voor”, aldus Bakker.

Het Initiatiefvoorstel Burgeragendering en burgerinitiatief wordt donderdag gepresenteerd en ingediend in de gemeenteraad. Over het voorstel wordt waarschijnlijk in november in de raad gestemd.