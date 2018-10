Bonnetjes Europarlementariërs niet openbaar

De gevraagde documenten bevatten inderdaad persoonlijke gegevens, aldus het EU-gerecht, en zijn dus terecht geweigerd. Ⓒ Hollandse Hoogte

LUXEMBURG - Het Europees Parlement stond in zijn recht door inzage te weigeren in documenten over de onkosten van Europarlementariërs. Het Europees Hof van Justitie heeft dat geoordeeld in een zaak die een groep journalisten uit alle 28 EU-landen had aangespannen.