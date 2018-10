Toen ik als jong meisje van 16 aan het werk ging op een kantoor als jongste klerk werkte ik mij op door cursussen te doen en had zo een mooi inkomen. In 1974 kochten we een huis omdat dat onze wens was. Op dat kantoor heb ik ruim 13 jaar gewerkt.

Mijn man werkte bij zijn ouders en studeerde. In 1974 trouwden wij. Daarna heb ik vier jaar doorgewerkt omdat, als ik zwanger raakte, mijn baan kwijt was. Daarmee konden we extra aflossingen doen zodat we het financieel beter konden overzien.

Oudste kind kwam in 1978. Ik miste mijn werk en begon met studie, binnen een jaar werkte ik als freelancer. In 1980 kwam onze tweeling. Ik werkte ’s avonds zodat mijn man bij de kinderen kon zijn. Kinderopvang was er niet. Opa’s en oma’s waren druk in hun bedrijven. Dat werk heb ik 38 jaar gedaan.

Ruim 50 jaar gewerkt. Het werken gaf mij energie, de kinderen verzorgden we samen. Huishouden ook. Ik ben nog altijd blij met mijn werkzame leven.

Wilma Beskers, Borculo