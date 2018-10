’De Nederlandse vrouw is verwend’

Heb 40 jaar in Duitsland gewerkt, toen ik er in de jaren 70 kwam, wist ik niet wat ik zag. Vrouwen met 3 à 4 kinderen werkten fulltime, bakten zelf etc. Zoiets kende ik niet, in Nederland was het ’s morgens om 10 uur koffietijd voor de kletstantes in de straat. Toen ik weer in Nederland woonde werkten er wel meer vrouwen, maar altijd dagdelen of één of twee daagjes.

Toen ik er over nadacht hoe dat kon kwam ik tot de conclusie dat het aan het systeem moest liggen. Hier ben je verzekerd van tenminste AOW, in Duitsland geldt: niet gewerkt, geen AOW of pensioen. Dus ze werken allemaal om een zo hoog mogelijke AOW te krijgen. En voor ieder kind ca. 50 euro per maand, omdat je de eerste jaren niet zo veel kunt werken. Ik vind dat systeem wel zo eerlijk. Is ook goed voor de integratie.

Anna Mooren