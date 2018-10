Parlement stemt Zweedse premier Löfven weg

Zijn linkse ’rood-groene’ partijencoalitie heeft begin deze maand bij verkiezingen 144 van de 349 zetels in het parlement behaald en in de vertrouwensstemming van dinsdag verwierf hij onvoldoende steun.

Hij blijft evenwel demissionair premier zo lang de politieke partijen er in hun onderhandelingen nog niet in zijn geslaagd een regeringscoalitie te vormen. Löfven zei dat hij wel mogelijkheden ziet om aan te blijven. Volgens hem kan er een coalitie worden gevormd „over de scheidslijnen” heen. Vermoedelijk doelt hij op partijen die samen een conservatieve en liberale alliantie vormen.

De rechts-populistische Zweden Democraten (SD) behaalde in de stembusgang een grote winst met 62 zetels. De SD stemde ook tegen Löfven.

Het is niet duidelijk of de alliantie voldoende steun voor een kandidaat premier kan krijgen. De alliantie onder leiding van Ulf Kristersson van de partij de Gematigden, behaalde 143 zetels. De uit in totaal vier partijen bestaande alliantie stemde dinsdag tegen Löfven, maar zal volgens Kristersson geen overeenkomst sluiten met de SD.