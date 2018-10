’Zaak Ficq gaat in rook op’

Het is alom bekend dat roken schadelijk is voor de gezondheid, maar uiteindelijk ieders eigen verantwoordelijkheid, hetgeen een rechter in het proces heeft beweerd en zich daarom teruggetrokken heeft uit de rechtszaak.

Intussen is ook alom bekend dat de omvang van de drugsindustrie en -handel in Nederland ons land internationaal de bedenkelijke kwalificatie van narco-staat heeft opgeleverd en terecht want dit verschijnsel heeft onnoemelijk veel meer ingrijpende maatschappelijke consequenties dan het roken van een sigaret, getuige de openbare liquidaties in de nabijheid van kinderen, het aantal illegale drugsplantages en stortingen van drugsafval in natuurgebieden, een niet te beheersen doorvoer van drugs via onder andere de Rotterdamse haven, om maar een paar zaken te noemen.

Als mevrouw Ficq haar aandacht eens op dit fenomeen zou richten dan zou het een echte heldin zijn, maar dat vraagt wel veel meer lef dan voor een zaak tegen de tabaksindustrie, want die zou wel eens in rook kunnen opgaan.

Otto C. Tempelaars, Heemstede