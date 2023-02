Bobi is nu de oudste hond ter wereld: dit is zijn ’geheim’

Bobi, een hond van het ras Rafeiro do Alentejo, verdringt zijn Australische soortgenoot Bluey in de boeken. De vorige recordhoudende viervoeter overleed in 1939 op een leeftijd van 29 jaar en vijf maanden. Volgens Guinness is nu vastgesteld dat Bobi 30 jaar een 226 dagen oud is. En voor zijn leeftijd gaat het ook nog eens uitstekend met Bobi, ondanks wat problemen met lopen en zicht.

Zijn leeftijd is volgens Guiness met zekerheid vast te stellen op basis van een Portugese database van veeartsen, waarin hij in 1992 werd opgenomen.

Familie Costa

Het leven aan de westkust van Portugal doet Bobi kennelijk goed. Zijn baasjes van de familie Costa in het dorp Conqueiros zijn al jaren dolgelukkig met Bobi, die ruim dertig jaar geleden ter wereld kwam in een ’nestje’ met nog drie puppy’s.

Leonel Costa, die destijds acht jaar oud was, zegt dat zijn ouders vier hondjes wat te veel van het goede vonden. De familie koos ervoor om afscheid te nemen van de andere hondjes, maar Bobi ontsprong de dans omdat Leonel en zijn broertjes de puppy verborgen hielden. Toen zijn ouders dat ontdekten, mocht het beestje toch blijven.

Bobi eet volgens Leonel al zijn hele leven hetzelfde als zijn baasjes, maar dan zonder de kruiden. Daarnaast krijgt hij soms wat extra vlees uit blik. Volgens de vader van het gezin is Bobi zo oud geworden door de ’rustige en vredige omgeving’ waarin hij leeft.

Op wat ademhalingsproblemen in 2018 na, heeft Bobi een gezond leven achter de rug. Mogelijk speelt ook aanleg een rol bij de hoge leeftijd. De moeder van Bobi werd 18 jaar, ook bovengemiddeld.