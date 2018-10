Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet

Technisch onderzoeker Coppes verrichte een indicatief onderzoek naar de elektrische bolderkar en is zich ,,rot geschrokken", zo vertelt hij. Hij somt een lijst gebreken op. ,,Onlogisch en onnatuurlijk is dat je om snel te kunnen remmen het rechter handvat, tevens de gashendel, helemaal moet loslaten. In een spannende situatie is het de natuurlijke reflex dat je het stuur met beide handen vasthoudt."

Coppes wijst erop dat er weliswaar aan de linkerzijde van het stuur een handrem zit, maar dat deze niet sterk genoeg werkte om het apparaat vlug stil te zetten. Naast de rem-problematiek verbaast Coppes zich erover dat de bestuurder achterop het voertuig staat. ,,Dit zie je nog bij boten, traditioneel omdat het roer achterin ligt. Maar bij moderne vervoersmiddelen zitten piloten of machinisten allemaal voorin.'' Het besturen van het voertuig en het toezicht op kinderen zou volgens hem dan gedaan moeten worden door twee personen.

Reactie fabrikant

Stintum, de fabrikant van de stints, wijst erop dat het ontwerp van de voertuigen juist volledig is aangepast aan de wensen van de kinderopvang en ouders. ,,Het voertuig is indertijd uitgebreid gecontroleerd en daarna toegelaten in het verkeer'', aldus directeur Edwin Renzen. ,,Er waren opmerkingen bij maar de minister heeft daar naar gekeken en de stints alsnog toegelaten. Deze meneer heeft, terwijl het ongeval pas donderdag is gebeurd, nu al een volledig onderzoek gedaan en conclusies getrokken. Wij hebben zelf alle vertrouwen in het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daar staan momenteel zeven van onze voertuigen die uitgebreid worden gecontroleerd.''

Bekijk ook: Kanttekeningen geplaatst bij introductie stint

In algemene zin vindt Coppes het wonderlijk dat jonge mensen die zijn opgeleid tot pedagogisch medewerker, toegestaan wordt om rond te rijden met tot wel tien kinderen. Hij wijst erop dat zelfs in magazijnen waarin mensen in vergelijkbare voertuigen rondrijden zónder kinderen, daarvoor een certificaat nodig is.

Badkuipje

Ook over de veiligheid van het bakje waarin de kinderen zitten, is hij niet te spreken. ,,Het is gewoon een kunststof badkuipje, uitgerust zonder kooi of rolbeugel, dat bovendien vastzit met twee centrale bouten. Ik maak me er zorgen over dat zo'n bak kan los trillen." In de onderzochte stint kon hij deze bouten met de hand losdraaien.

Bij zijn onderzoek naar elektromagnetische straling die bij spoorovergangen vrijkomt als een trein passeert, mat hij waarden die volgens hem problemen kunnen veroorzaken. Volgens Coppes zijn auto's ter bescherming uitgerust met stalen platen, maar de stint niet.

Coppes onderzocht eerder slimme gasmeters en constateerde dat deze met te kort schroefdraad vastzaten, waardoor ze gas konden lekken. Beheerders besloten daarop zo'n 40.000 gasmeters te vervangen.

Bekijk ook: Stintfabrikant gaat extra rijtrainingen geven

Kritisch

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en verkeersinstituut SWOV waren bij de introductie van de stint in 2011 kritisch over de elektrische bakfiets. De RDW vond het vervoersmiddel te breed. „Maar er zijn bakfietsen die nog veel breder zijn. Daarom is besloten om het voertuig alsnog toe te laten”, liet Van Nieuwenhuizen eerder weten.

SWOV maakte zich zorgen over het feit dat iemand van zestien of ouder zonder rijopleiding tien kinderen zou kunnen vervoeren. Als compromis is besloten dat de fabrikant van de stint trainingen aanbiedt bij de aankoop van de bakfiets.