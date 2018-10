Alleen het gezoem van de koeling stoort shopper met autisme nog

Geen prikkels, dus ook geen vakkenvullers tijdens prikkelarme uurtje. Ⓒ ANP

SINT-MICHIELSGESTEL - Geen rammelende vulkarren, luide oproepen via de omroepinstallatie of een overvloed aan vragen bij de kassa: boodschappen doen wordt in Sint-Michielsgestel voortaan op dinsdagochtend speciaal ingericht voor mensen met autisme. Maar ook voor de reguliere klant is het best prettig shoppen.