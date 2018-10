Duitse politie pompt meer leeg op zoektocht

De politie gaat ervan uit dat Fuchs in 1993 door haar toenmalige partner is vermoord, maar haar stoffelijke resten zijn nooit gevonden. Die hoopt de recherche op de bodem aan te treffen of mogelijk het moordwapen of andere belangrijke bewijsstukken. In het meertje heeft een visser in 1994 een zak gevonden die met stenen was verzwaard en persoonlijke bezittingen van Fuchs bevatte. Er zijn in hetzelfde jaar en nog eens in 2006 duikers op zoek gegaan, maar zonder resultaat.

De recherche hoopt dat het wegpompen van 20.000 kubieke meter water uit de Tietjensee bij Schwanewede een doorbraak voor het onderzoek betekent. De rechtszaak tegen de 58-jarige hoofdverdachte is in augustus in gang gezet. Hij ontkent alle beschuldigingen.