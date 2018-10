OM vervolgt eigenaar zeilschip om mastongeluk

Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat het ongeval is veroorzaakt door houtrot aan de voorste mast, waardoor die afbrak. De mast en de tuigage vielen op de drie slachtoffers, drie mannen uit Duitsland. Het traditionele zeilschip dateert van 1898.

Aan boord van het gehuurde schip waren twaalf Duitsers uit één familie en de schipper en zijn vrouw. De groep had een tripje gemaakt over de Waddenzee. Het fatale ongeval gebeurde nabij de haven van Harlingen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft ook onderzoek gedaan naar het ongeval en nam tegelijk de zogeheten bruinevlootsector van historische schepen onder de loep. Daaruit bleek dat er in deze branche veel mis is op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid. Passagiers die meevaren op deze schepen, die vaak commercieel worden geëxploiteerd, zijn volgens de OVV niet veilig.

Op het bewuste schip bleek dat de mast grotendeels van binnen was doorgerot. Dat gebeurde doordat water de mast was binnengedrongen en daar niet weg kon. Het rottingsproces vond plaats in vier jaar tijd en werd niet opgemerkt door de eigenaar, onderhoudspersoneel en keuringsinstanties, aldus de OVV vorig jaar in een rapport.