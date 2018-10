Woede over winterkleedgeld Defensie

Voor zeker duizend militairen die eind volgende maand een training optreden onder polaire omstandigheden volgen, heeft defensie geen speciale kleding. Ze zijn daarom verzocht zelf onderjassen, overlaarzen, handschoenen en mutsen te kopen bij een buitensportwinkel. Dat kan eventueel met een voorschot van de baas.

Militaire vakbond AFMP reageert verbijsterd op de maatregel. Voorzitter Anne-Marie Snels stelt dat ze dit voorjaar voor het probleem heeft gewaarschuwd na een werkbezoek aan Nederlandse troepen in Litouwen. Ze maken daar deel uit van een NAVO-steunmacht. Snels vatte de problemen samen in haar weblog.

’Valse belofte’

,,De winter valt daar vroeg in en is ook bijzonder koud. Ik kreeg te horen dat er afgelopen winter problemen waren geweest met kleding waardoor er bevriezingsgevallen waren. Het ging om bevroren voeten en handen. Daarna heb ik Defensie gevraagd of het deze winter wel goed zou komen. ‘Ja’, werd me gezegd. Als ik nu hoor dat het in Noorwegen niet is gelukt, vind ik dat echt ongelooflijk.”

Ook duo-voorzitter Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen zet kanttekening bij de aanpak. Hij heeft met zelf aanschaffen op zich geen moeite, maar vraagt zich wel af of de spullen die militairen kopen voldoen aan de veiligheidseisen van de krijgsmacht. Bijvoorbeeld op het gebied van brandwerendheid.

Kant en klaar

De enige die vooralsnog enthousiast over het winterkleedgeld is de gespecialiseerde leverancier Noorloos uit Kaatsheuvel. Het onder militairen bekende bedrijf waar vaak voor uitzendingen extra spullen worden verkocht reageert met een speciale aanbieding voor Noorwegen-gangers. Voor duizend euro heeft Noorloos een kant en klaar pakket met alles wat ze nodig hebben. ,,Dit voorkomt veel zoeken en miskopen”, meldt Noorloos.