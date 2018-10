’Te goedgelovig over digitalisering’

Dick Berlijn praat over de teloorgang van Nederland, als onze systemen gehackt zouden worden (Tel. 25/9). Alles valt hier dan uit, één complete chaos krijgen de burgers dan te verwerken.

Vaak heb ik zelf al gezegd tegen vrienden, kennissen dat Nederland zichzelf ophangt met al met de digitale samenleving. Dat het nu bevestigd wordt door Dick Berlijn, is fijn maar eigenlijk niet leuk.

Want wat gebeurt er als er sluizen niet meer dicht kunnen? Hebben we dan een nóg grotere watersnoodramp als die we in 1953 hadden? Als een vreemde mogendheid ons systeem weet te hacken, welke persoonlijke gegevens treffen ze dan aan?

Straks kan men alleen nog maar pinnen, maar als dat systeem niet meer werkt doordat ons ’beveiligde’ systeem gehackt is? Dan kan de burger niets meer.

Men is véél te goedgelovig aangaande ons digitale netwerk, want is het wel zo goed beveiligd? Niet voor niets heeft Dick Berlijn hier nu in een groot artikel zijn zorgen over uitgesproken.

Maar als het mis zou gaan, is iedereen weer ’geschokt’. Laten we hopen dat het kabinet luistert en leest naar waar dhr Dick Berlijn voor waarschuwt.

Nog steeds telt het gezegde: ’Een gewaarschuwd mens telt voor twee’.

Lily de Vries