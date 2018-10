Signaal mobieltje Kamphuis ging naar drie zendmasten

Volgens de Noorse politie heeft de telefoon van Kamphuis in de twintig minuten dat hij aan was, contact gemaakt met drie zendmasten. Dat kan twee dingen betekenen.

Mogelijk was de telefoon, terwijl hij die korte tijd aan stond, in beweging. Maar het is ook mogelijk dat de telefoon vanuit eenzelfde plek contact maakte met drie zendmasten. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de telefoon in beweging was.

De drie stations in Ualand, Vikeså en Bråstein staan allemaal langs de weg E39, in de provincie Rogaland. Dat ligt weer zo’n 1600 kilometer af van de stad Bodø, waar Kamphuis op 20 augustus verdween nadat hij had uitgecheckt bij zijn hotel.

Vanuit Bodø heeft de cyberspecialist de trein genomen naar de havenplaats Rognan, zo’n tachtig kilometer oostwaarts. In een gebied tussen Rognan en Fauske zijn spullen gevonden. Een kajak en een peddel van het soort dat Kamphuis vlak voor vertrek naar Noorwegen in Nederland aanschafte. En zijn identiteitspapieren, meldde Van de Leest eerder. Maar ondanks een wekenlange zoektocht in het gebied, is van Kamphuis zelf geen spoor gevonden. Met zekerheid stellen dat hij een kajak-ongeluk heeft gehad, kan de politie dus niet.

De simkaarten van het toestel zijn op 30 augustus vervangen door een Duits exemplaar. Waar dat precies is gebeurd, is niet bekend. Ook zijn er veel vragen over wie dat heeft gedaan en waarom.

Volgens goede vriendin Ancilla van de Leest is er ook een bericht op de telefoon van Kamphuis ontvangen. „Dat duidt erop dat ook de simkaart ontgrendeld is”, zei ze eerder. De telefoon van cyberexpert en privacy-voorvechter Kamphuis was op en top beveiligd, bevestigen Van de Leest en de directe collega van Kamphuis.