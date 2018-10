Sven (5) heeft een open ruggetje... 'hij spaart kroonkrukken voor een rolstoelbus'

Nellie-Anne: "Toen ik ontdekte dat ik zwanger was, schrok ik heel erg. Ik woonde bij mijn ouders en was nog bezig met mijn opleiding tot verzorgende. Mijn vriend was net klaar met zijn opleiding en zou beginnen met werken. We waren helemaal niet bezig met het stichten van een gezin.

OPEN RUGGETJE

In de 32e week verloor ik op een nacht opeens veel bloed. Met spoed reden we naar het ziekenhuis waar op de echo bleek dat onze baby een 'behoorlijk' waterhoofd en open ruggetje had. Onze wereld stond compleet op zijn kop.

We zouden niet alleen op jonge leeftijd ouders worden, maar ook een kind krijgen dat zijn hele leven hulpbehoevend zou zijn. We besloten er volledig voor te gaan. Het slechte nieuws leidde ertoe dat we twee weken later trouwden.

SCHOONOUDERS

Het was geen bruiloft waar ik altijd van droomde: ik was 17 jaar, 34 weken zwanger en een groot feest geven zat er niet in. We zijn op het gemeentehuis getrouwd en hebben het 's avonds samen gevierd met een etentje.

Toch voelde het goed om het op deze manier te doen, want we beseften ons goed dat we, zodra we ouders zouden zijn, voorlopig geen tijd zouden hebben om elkaar het jawoord te geven. Na de bevalling konden we terecht bij mijn schoonouders. Ik bleef de eerste periode thuis om de volledige zorg voor Sven te dragen.

TWEEDE KINDJE

De jaren verstreken: we kregen een huurhuis, ik maakte mijn opleiding af en anderhalf jaar geleden kreeg Sven er een zusje bij. Super spannend, want wat nou als dit kindje ook niet helemaal gezond zou zijn?

Gelukkig beviel ik van een gezonde dochter. We beseften pas na haar geboorte hoeveel zorg we al die tijd voor Sven hadden gedragen, want nu hadden we 'vergelijkingsmateriaal'.

TRAPLIFT

In het huis waar we nu wonen, kunnen we niet altijd blijven. De enige aanpassing die we nu in huis hebben is een traplift, maar die gebruiken we bijna niet. Sven heeft namelijk boven aan de trap ook weer hulp nodig om naar zijn slaapkamer te komen.

Het is dan sneller om hem zelf naar boven te tillen. In de ideale situatie zouden de badkamer en slaapkamer gelijkvloers zitten, dan kan hij daar zelfstandig naartoe in zijn rolstoel.

KROONKURKEN

Maar voor nu heeft onze prioriteit het aanschaffen van een rolstoelbus. Want als we er nu op uit gaan, moeten we Sven in de auto tillen en nemen we de buggy mee. Maar een kind van 5 jaar wil niet in een buggy; die wil in vrijheid kunnen bewegen. In Svens geval betekent dat dat hij zelf wil kunnen rondrijden in zijn rolstoel.

De bus die wij nodig hebben voor Sven kost maar liefst 50.000 euro. Een gigantisch bedrag, dat wij ons niet kunnen permitteren. We willen niet 'bedelen' om geld, omdat dat niet bij ons past.

OUDIJZERBOER

Daarom bedachten we iets anders: kroonkurken verzamelen. Kroonkrukken zijn metalen dopjes die op bier- en frisdrankflesjes zitten. We brengen de kroonkrukken naar de oudijzerboer in ruil voor geld.

Vier weken geleden zijn we begonnen met het verzamelen en we zitten nu op 13.000 kilo van de 250 miljoen kilo die we nodig hebben. We hebben gekozen voor het verzamelen van kroonkrukken, omdat mensen die anders toch weggooien. Hiermee helpen we dus niet alleen onszelf, maar ook nog eens het milieu!"