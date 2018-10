Onderzoekers: maak eiceldonatie makkelijker

Ook adviseren de onderzoekers een vaste onkostenvergoeding van minstens 300 euro. Mogelijk levert dat meer donoren op. Nu zijn eiceldonoren nog zo schaars dat veel koppels ervoor naar het buitenland reizen.

Voormalig minister Schippers (Volksgezondheid) vroeg de onderzoekers van UMC Utrecht en ZonMw om na te gaan of de manier waarop we in Nederland met eiceldonatie omgaan ethisch en wetenschappelijk deugt. Ze komen tot de conclusie dat het allemaal wel iets minder streng kan.

Op drie plekken in ons land zijn er eicelbanken: Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp, het UMC Utrecht en het AMC in Amsterdam. Ze hebben meer vraag dan aanbod.

Om het aanbod te vergroten zouden voortaan ook jongere vrouwen hun eicellen moeten kunnen afstaan, vinden de onderzoekers. Nu zijn het vaak iets oudere vrouwen die zelf al kinderen hebben. „Vrouwen tussen de 18 en 25 met een zwangerschapswens zouden ook hun eicellen moeten kunnen doneren.” Ze moeten dan wel goed geïnformeerd worden over het traject.

Onkostenvergoeding

De onkostenvergoeding die vrouwen krijgen als ze hun eicellen willen afstaan mag niet te hoog en niet te laag zijn, vinden de onderzoekers. Zij adviseren een minimumbedrag van 300 euro, exclusief reiskosten en kinderopvangkosten. Dit bedrag ligt lager dan de vergoedingen die de drie eicelbanken nu hanteren (750-900 euro).

De onderzoekers zouden het goed vinden als eiceldonatie wat meer gepromoot zou worden. Dit kan tot meer donoren leiden. Minister De Jonge (Volksgezondheid) belooft om te bezien of dat kan, zonder Europese regelgeving rond werving van donoren en rond staatssteun te schenden.

Aan het verruimen van de poule van eiceldonoren en de ontvangers van eicellen, maakt de CDA-bewindsman weinig woorden vuil. Het is in het huidige kabinet van VVD en D66 enerzijds en christelijke partijen CDA en CU anderzijds een uiterst gevoelig onderwerp. Hij laat de eventuele versoepeling van de spelregels dan ook graag over aan ’de beroepsgroepen’.