Staatssecretaris op het matje om kleding landmacht

De VVD heeft Visser naar de Kamer geroepen. Kamerlid Bosman is verbaasd dat de kleding voor een oefening die ruim van tevoren is gepland niet op tijd beschikbaar is. Het geld is er én de kleding is beschikbaar op de markt. Nu moet de individuele militair zelf in actie komen voor de aanschaf. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

„Het is natuurlijk absurd”, reageert PVV-Kamerlid Popken. „Het lijkt wel alsof ze bij defensie willen dat er nog meer militairen de krijgsmacht verlaten.” Het is een kwestie van prioriteiten, zegt Popken. „Dit kabinet gooit liever geld aan Syrische terroristen dan aan kledij voor onze militairen. Ik zou me kapot schamen.”

„Een bizarre gang van zaken”, vindt CDA-kamerlid Bruins Slot. „Met zulke zulke kou lopen militairen echt grote risico’s op kouletsel als de kleding niet goed genoeg is. Waarom lukt het niet om zoiets op tijd te regelen?”

Kamerlid Balhaj van D66 wijst erop dat er al een jaar geleden bekend was dat de NAVO-oefening Trident Juncture zou plaatsvinden. „Er ligt 1,2 miljard op de plank, en dan geen jassen regelen?” „Een absurde situatie”, zegt GroenLinks-Kamerlid Diks. „Defensie hoort gewoon goed voor haar personeel te zorgen.” Het is geld is ervoor beschikbaar, dus daar kan het niet aan liggen, denkt Diks. „Ik verwacht dat de staatssecretaris dit per ommegaande regelt.”

Ook de SP en ChristenUnie willen opheldering van de staatssecretaris, evenals de PvdA. Kamerlid Kerstens: „Komen er miljarden bij voor Defensie, laten we onze mensen in de kou staan. Ongelooflijk. Het gaat hier niet om een oefening in het Caribisch gebied waarbij je tegen je mensen zegt: ’Misschien heb je een uurtje over om te zwemmen, koop even een Speedo.”

’Jan soldaat staat in z’n hemd’

SGP-Kamerlid Stoffer gebruikt krachttermen. Hij noemt de gang van zaken ’te gek voor woorden’. „De organisatie bij Defensie rammelt en Jan Soldaat staat in z’n hemd.”