Branche wil dat warmtepomp herrie mag blijven maken

De ventilator van de pomp die de overheid ons min of meer wil verplichten om je huis te verwarmen, blijkt veel teveel herrie te maken. De Stichting Geluidshinder krijgt veel klachten over het nieuwe groene speeltje van het kabinet.

Er zijn inmiddels al een half miljoen geïnstalleerd. De komende jaren moet dat aantal explosief groeien omdat de regering miljoenen subsidie gaat geven.

Nieuwe ventilatorunits aan de (zij)gevel aan het huis mogen vanaf 2020 niet meer dan 40 decibel aan geluid produceren. Die belasting is vergelijkbaar met een stille huiskamer, vogels bij zonsopkomst of zacht geroezemoes in een klas.

In de praktijk produceren warmtepompen tussen de 53 en 74 decibel, zo blijkt uit onderzoek van de overheid. Dat is hetzelfde geluid als een wasmachine, verkeer op een snelweg of een druk restaurant naast je slaapkamer. Een F16 straaljager op drie kilometer hoogte produceert 74 db.

De nieuwe geluidsnorm kan alleen gehaald worden als er een speciale kast om de ventilator wordt gezet. De prestatie van de warmtepomp loopt dan zover terug dat het hele systeem voor veel geld moet worden aangepast.

De Stichting Geluidshinder zegt dat de maximaal veertig decibel nog veel herrie is. „Als de installatie van je buren in de buurt van je slaapkamerraam zit en je slaapt met het raam open, dan kan dat nog steeds hinder veroorzaken, zegt de directeur tegen het AD.

De Tweede Kamer praat woensdag over regels die buren moeten beschermen tegen het lawaai van de pompen.

Frank Agterberg, voorzitter van de Dutch Heat Pump Association, zegt in de krant dat de normen moeten worden versoepeld en dus meer herrie moet zijn toegestaan door de ventilatoren.

