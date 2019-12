Pakjesavond droog en bewolkt

Na een koude start van de week met vandaag enkele ijskoude regenbuitjes is het komende dagen droog. De zon breekt af en toe door en vooral woensdag kan regionaal de zon een tijd schijnen. Tijdens pakjesavond neemt de bewolking flink toe, maar het blijft droog. Het is dan 2 tot 6 graden, meldt Weeronline.

IJskoud gevoel

We beginnen de week koud met vandaag vooral in het kustprovincies enkele buien. In het binnenland is kans op vorst en mist, maar ook daar is een bui niet uitgesloten. Mocht je een bui treffen, dan is het voor het gevoel ijskoud. In de middag wordt het 6-8 graden.

Zon

Dinsdag tot en met donderdag is het op de meeste plaatsen droog. Het noorden maakt dinsdagochtend nog kans op een buitje. Behalve wolkenvelden is er lokaal ook ruimte voor de zon. vooral woensdag kan met name in het zuiden de zon schijnen. Met 5 tot 7 is het niet warm, maar met wat zon is het uit de wind al snel lekker.

Donderdag maken opklaringen steeds meer plaats voor wolkenvelden. Vaak volgt daarna regen, maar nu zal de regen pas op vrijdag komen. Donderdagavond staat er een matige zuidwestenwind en daardoor is de kans op mist klein. De temperatuur ligt dan tussen 2 en 6 graden.