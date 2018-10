Kinderpornoverzamelaar gepakt na stelen kinderfiets

De man werd vorig jaar april op een kermis opgepakt, meldt RTV Drenthe. De man werkte sinds zijn zestiende op kermissen. Omdat daar veel jonge kinderen komen, vindt de reclassering dat geen goede plek voor iemand met seksuele stoornissen.

De Emmenaar kreeg daarom een kermisverbod opgelegd, maar dat verbod overtreedt hij volgens de lokale zender regelmatig. Vorig jaar zat de verdachte nog negen maanden in de cel vanwege contact met een 17-jarige jongen.

„We hebben in alle bochten gehangen om hem te begeleiden en dit is niet gelukt”, zegt de officier. De kans op herhaling wordt hoog ingeschat. Daarom eiste de officier tbs en drie maanden voorwaardelijke celstraf. De rechtbank zal over twee weken uitspraak doen.