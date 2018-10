Straf jongerensoos voor dood dronken jongen

Daarom veroordeelde de rechtbank de soos dinsdag tot een geldboete van 7500 euro onvoorwaardelijk en 7500 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast kreeg de soos een geldboete van duizend euro wegens het schenken van alcoholhoudende drank aan minderjarigen en een voorwaardelijke sluiting van een half jaar.

In het ziekenhuis werd een promillage van 1,6 vastgesteld. De rechtbank ziet een verband tussen het dronken maken van het kind en zijn dood.

’The place to be’

De rechtbank neemt het de soos zeer kwalijk dat er alcohol aan minderjarigen werd geschonken. Sterker nog, de soos stond bekend als „the place to be” voor minderjarigen die daar zonder veel problemen alcohol konden krijgen, aldus de rechtbank. Max was daar voor het eerst.

De rechtbank neemt het de destijds aanwezige bestuursleden kwalijk, dat ze niet verhinderd hebben dat Max bier dronk, en ook niet ervoor gezorgd hebben dat hij veilig thuis kon komen. En dat terwijl Max zichtbaar dronken was. Daarmee is de soos ernstig tekort geschoten in zorg en aandacht voor de doelgroep, de jongeren, aldus de rechtbank.

De moeder van de jongen, Marie-Jose à Campo, huilde bij het horen van de uitspraak. Ze blijft zitten met een dubbel gevoel, zei ze na afloop. Ze is blij dat de soos veroordeeld is, maar ze krijgt haar zoon er niet mee terug. „Max had kunnen leven als er geen alcohol geschonken was”, zei ze.

Wim van Dalen, directeur bij het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, noemt de straf een „heel goede les” voor organisaties die alcohol schenken. Volgens hem is er in Nederland heel weinig toezicht op het ’doorschenken’ in kroegen aan mensen die al te veel op hebben. „In de Verenigde Staten en Zweden stapt de politie rustig naar binnen. Horecaondernemers weten dat ook en houden daar rekening mee”, aldus van Dalen.