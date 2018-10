’Dagje uit veel te duur’

Ik hoop dat ze in de RAI, waar de grootste pretparkbeurs van Europa plaatsvindt, daar ook over nagedacht hebben. Het komt nog te veel voor dat mensen nooit naar pretparken kunnen gaan omdat het gewoon veel te duur is. Dat je voor een dagje uit moet betalen is logisch maar de prijzen rijzen de pan uit. Misschien is het handig als er een ticket komt met entree, parkeren en eten ineen, zo voorkom je dan ook dat mensen hun eigen lunchpakketten mee nemen.

T. Jansen, Oosthuizen