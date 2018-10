Drie jaar cel geëist voor klonen Ziggo-modems

Van D. geeft toe wat hij heeft gedaan. Hij zegt dat hij in geldnood zat.

De praktijk, het zogeheten klonen van bestaande modems, kwam vorig jaar aan het licht na een tip uit Canada. Daar was schadelijke software gevonden in modems. Dat programma zou mede zijn geschreven door Van D. Bij hem kocht de Nederlandse politie vervolgens undercover een modem. Volgens het OM is Van D. onder meer schuldig aan computervredebreuk (het inbreken bij Ziggo), het maken van schadelijke software, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van de opbrengsten.

Van D. kocht de modems van een Ziggo-medewerker, de 31-jarige Armando L. Die drukte de apparaten achterover uit het bedrijfsmagazijn of hij kreeg ze van collega's. Naar eigen zeggen ging het om 150 tot 300 stuks. ,,Ik wist dat het geen zuivere koffie was, maar ik zat in financiële nood’’, aldus L., die schulden had door een gokverslaving. Het OM eiste tegen hem 240 uur werkstraf en daarnaast 3 maanden voorwaardelijk.

Als Van D. klaar was met sleutelen, plaatste hij de modems zelf, of liet hij dat doen door een derde verdachte, Abdelhamid F. (42). Hij werkte voor een onderaannemer van Ziggo. Als het installeren gelukt was, dacht de provider dat de klonen echte modems van keurig betalende klanten waren. Tegen F. eiste het OM 18 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook hij wist dat hij illegaal bezig was, verklaarde hij, maar voegde eraan toe dat hij het geld nodig had.

Alle drie de verdachten zeggen dat ze bezig zijn hun leven weer op orde te krijgen. Zo is hoofdverdachte Van D. op zoek naar vast werk, liefst in de ICT. Een van de bedrijven waar hij tevergeefs probeerde een baan te krijgen, is Ziggo.

De rechtbank doet op 11 oktober uitspraak.