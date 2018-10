Excuses Duitse kardinaal voor misbruik: ’Het is in de doofpot gestopt’

,,Veel te lang is binnen de kerk gelogen over misbruik, is er weggekeken en in de doofpot gestopt. Voor al het falen en alle pijn, bied ik excuses aan,'' aldus de kerkvorst. ,,Ik schaam me voor het vertrouwen dat werd vernietigd, voor de misdaden die mensen door kerkelijke functionarissen zijn aangedaan''.

Net als in andere landen als Nederland, worstelt de RK-kerk in Duitsland met de gevolgen van seksueel misbruik in het verleden.

Uit de studie die dinsdag verscheen blijkt dat tussen 1946 en 2014 3677 minderjarigen werden misbruikt door 1670 kerkelijke functionarissen. De zaak is met de studie volgens Marx allerminst afgehandeld ,,maar begint nu''. Deze week houden de Duitse bisschoppen hun herfstoverleg en daar zal over veranderingen binnen de kerk worden gesproken, kondigde de kardinaal aan.