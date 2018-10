Familie: ’verzekeraar helpt alleen als je dood bent’

De 66-jarige Jeanny Kapamba kwam ernstig ten val tijdens haar tripje. De vrouw raakte zwaar gewond toen ze van een trap naar beneden tuimelde. Na een besmetting in het ziekenhuis ging het snel bergafwaarts met haar. De familie in het Belgische Chaudfontaine nam direct contact op met verzekeraar DKV, zo schrijft Sud Info.

Het bedrijf weigerde haar terug te halen en beriep zich op de kleine lettertjes in het contract. Daarin staat dat alcoholmisbruik een reden mag zijn om hulp te weigeren. Jeanny had een alcoholniveau van 0,7 gram in haar bloed. Ze had die avond een paar glazen wijn gedronken. Volgens DKV was het ook nauwelijks mogelijk om de Belgische te vervoeren.

Bloedvergiftiging

Twee weken later bezweek ze aan de bloedvergiftiging. Woensdag wordt de moeder van twee dochters en grootmoeder van twee kleinkinderen begraven in Chaudfontaine. Nu wil DKV haar levenloze lichaam immers wel repatriëren, omdat ze overleden is, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Haar vriend Stepehn zegt in La Meuse heel stellig: „Als ze meteen naar België was teruggehaald, had ze nog geleefd”