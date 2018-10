OM: Rico de Chileen gaf moordopdrachten

Dat zeiden de officieren van justitie Maaike van Kampen en Anke van de Venn dinsdag tijdens een tweede zitting in het strafproces tegen de 44-jarige in Chili geboren Amsterdammer. Van Kampen kondigde aan tijdens een derde zitting in december meer te kunnen zeggen over een mogelijke uitbreiding van de verdenkingen met het opdracht geven tot liquidaties.

Het OM zei onder meer dat Rico de Chileen zich ,,op z’n minst in kringen heeft bewogen” die een liquidatie uitvoerden in Marrakech. Het beoogd doelwit was vermoedelijk Mustapha F., mede-eigenaar van café La Crème. Per abuis werd niet hij, maar een 26-jarige student doodgeschoten. De Marokkaanse politie pakte de twee broers op van crimineel Ridouan Taghi. Het OM denkt dat Rico de Chileen en Taghi samen aan de leiding staan van de criminele organisatie. Ook denkt het OM dat Rico de Chileen betrokken was bij een beoogde moord met een mes in Dubai. Op wie is niet bekend, en evenmin of het plan is uitgevoerd.

Witwassen

Tot nu toe wordt de man officieel alleen verdacht van het leidinggeven aan een grote drugsorganisatie. Ook zou hij volgens het OM 9,6 miljoen euro hebben witgewassen.

De verdenking dat hij ook betrokken is bij levensdelicten baseert het OM onder meer op ontsleutelde informatie op Rico’s telefoon en op mailverkeer. De nieuwe informatie is afkomstig van de netwerken Ennetcom en PGP-Safe, waarbinnen criminelen berichten uitwisselden die tot kort geleden niet voor buitenstaanders te ontcijferen waren.

Oude wijn in nieuwe zakken

Advocaat Leon van Kleef zei niet onder de indruk te zijn van de bewijzen die het OM tot nu toe tegen zijn cliënt heeft verzameld. ,,Oude wijn in nieuwe zakken”, vond hij. En ook zei hij dat foto’s op de telefoon van Rico de Chileen niets zeggen. ,,Dus hij kent mensen die weer mensen kennen die in de criminaliteit zitten. Kent u het spreekwoord dat je met vijf handdrukken de hele wereld kent?”

