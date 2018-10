’Defensie leert niets van blunders’

Nu hebben we weer een nieuwe soap: Jan Soldaat moet op oefening naar Noorwegen waar het dan ruim min 20 graden is, maar moet wel zelf de benodigde kleding kopen a raison van 1000 euro! (Tel. 25/9).

Volgens meneer Rutte is Nederland een rijk en welvarend land. Maar dit ’rijke’ land heeft helaas geen geld voor fatsoenlijke kleding voor ons leger dat in barre tijden (die hopelijk nooit komen!) dit land moet verdedigen. Het buitenland komt niet meer bij van het lachen! Het is dan ook schandalig, schaamteloos en tenenkrommend. De zoveelste blunder van defensie!

Jetty de Heer Joha