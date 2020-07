Hoofdredacteur Argentijns blad door het stof na beledigende opmerking over prinses Amalia

Bij een foto waarop Amalia met koningin Máxima te zien is tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie was te lezen: ’De oudse dochter van Máxima toont trots haar ’plussize-look’.’ Het kwam het blad op veel kritiek te staan.

„We leven in een tijd dat we stereotypen ontkrachten. De media zijn ook spiegels van de samenleving. En van de veranderingen die er plaatsvinden in de wereld. We leren allemaal, ook de media”, aldus Castaño. Ze vindt het debat over diversiteit erg belangrijk, zo benadrukt ze. „We leren stemmen te horen die onze ogen openen om ons dingen te laten zien die we op dat moment niet konden zien, het maakt deel uit van dit leren.”

De cover waar het om draait.

Volgens de hoofdredacteur heeft ze veel respect voor Máxima en haar familie. „Dat kwam niet terug in de titel van onze laatste cover.” Er zou echter geen sprake zijn van „kwaadwillende bedoelingen.” „We luisteren naar iedereen en ik ben dankbaar voor de leermogelijkheid die reflectie ons biedt. Ik bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die zich benadeeld voelde.”