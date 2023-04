Ruime Kamermeerderheid voor fors hogere straffen voor dierenbeulen

Momenteel kunnen dierenbeulen maximaal drie jaar celstraf krijgen of een geldboete van maximaal 22.500 euro. VVD en PvdD willen dit ophogen naar maximaal vijf jaar cel en een boetebedrag van maximaal 90.000 euro, staat in een plan dat gesteund zal worden door de gehele coalitie en ook door oppositiepartij PVV.

„Met een hoger strafmaximum stelt de wetgever een duidelijke norm dat geweld tegen dieren onaanvaardbaar is. Het kan niet zo zijn dat eenvoudige diefstal zwaarder kan worden bestraft dan het mishandelen en doden van een dier”, staat in het plan. „Dieren zijn geen dingen maar wezens met gevoel, en verdienen door hun unieke positie en kwetsbaarheid extra bescherming van de wetgever. Bovendien beantwoordt een hoger strafmaximum aan de wens vanuit de samenleving om dierenbeulen zwaarder te straffen.”

De maximumstraf gaat niet alleen gelden voor het doden van een dier, maar ook voor het mishandelen of verwaarlozen, het houden van aangewezen dieren als dat verboden is, het organiseren van dierengevechten of het laten deelnemen van dieren aan dierengevechten.

Nieuw huisdier

Iemand die is veroordeeld voor dierenmishandeling kan op dit moment vrij makkelijk een nieuw huisdier aanschaffen; in het ergste geval wordt dit enkel bestraft met een boete. Dat moet anders, menen velen. Een van de vele slachtoffers is kat Jack. Hoewel zijn rechter achterpoot amper twee weken geleden geamputeerd is, lijkt hij er weinig last van te hebben. Zonder enige moeite manoeuvreert de oranje kater zich met drie poten tussen de kattenspeeltoestellen in het asiel van de Dierenbescherming in Amersfoort. Behendig springt hij in een hangmat, waar hij zich gewillig laat aaien door dierverzorgster Priscilla Rothuis (29).

Tekst gaat verder onder de foto.

Kater Jack verhuist binnenkort naar een nieuw gezin dat hem volgens Rothuis ‘met alle liefde opvangt’. Ⓒ ALDO ALLESSIE

„Het gaat goed met hem; hij herstelt heel vlot”, vertelt Rothuis, die Jack eind februari onder erbarmelijke omstandigheden in het asiel binnen kreeg. De kat had een gebroken achterpoot, die door ernstige nalatigheid van de eigenaar in verloop van tijd was gaan ontsteken. De ontsteking was dermate erg dat een amputatie onvermijdelijk bleek.

Hoe komt Jack aan de gebroken poot en waarom was zijn baasje er niet mee naar de dierenarts gegaan? Het is informatie die de Dierenbescherming vanwege privacy redenen niet kan delen. „Maar er was geen sprake van onwetendheid; het was duidelijk dat Jack veel pijn had”, benadrukt Rothuis.

Tekst gaat verder onder de foto.

De door zijn baasje sterk verwaarloosde kat Jack. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Onthouden medische zorg

Vanzelfsprekend is dierenmishandeling strafbaar, maar ook het onthouden van medische zorg is verboden. Als huisdiereigenaar ben je immers wettelijk verplicht om goed voor je huisdier te zorgen. „In het geval van Jack is dat niet gebeurd en wij vinden het niet logisch dat zijn eigenaar zomaar een nieuw huisdier aan zou kunnen schaffen”, zegt Niels Kalkman, woordvoerder van de Dierenbescherming.

In dit soort gevallen is de Dierenbescherming van mening dat de rechter de eigenaar vanwege diermishandeling een levenslang houdverbod moet kunnen opleggen. Dat plan is ook geadopteerd door de VVD, PvdD en PVV en kan op een Kamermeerderheid rekenen.