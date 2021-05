Aantal opnames afgelopen dagen bijna kwart lager dan tijdens piek

Kuipers meldde dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten de afgelopen 24 uur verder is gedaald, met 135. Dat is de grootste daling sinds 1 januari van dit jaar.

De afgelopen vier dagen werden gemiddeld 239 mensen met Covid-19 per dag opgenomen in de ziekenhuizen, vervolgde de voorzitter van de acute zorgsector. Dat is de som van opnames op verpleegafdelingen en intensive cares. In de laatste weken van april piekte dat gemiddelde nog op 312. Het cijfer van de laatste vier dagen dat Kuipers noemde, ligt 23,4 procent daaronder. „Dit toont aan dat de trend zich voortzet en dat is gunstig”, zei hij.

Dalende trend

Als de dalende trend aanhoudt, kunnen de voorgenomen versoepelingen van de coronamaatregelen volgende week wat het kabinet betreft doorgaan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft laten weten dat vanaf 19 mei een tweede stap wordt gezet als het zevendaagse gemiddelde van de ziekenhuis- en ic-opnames met 15 tot 20 procent is afgenomen. Dat niveau moet twee dagen eerder zijn bereikt. „Wanneer niet aan deze eis wordt voldaan, wordt de pauzeknop ingedrukt”, schreef De Jonge.

Hoewel het de goede kant opgaat, hebben de ziekenhuizen het nog altijd zeer druk door het hoge aantal coronapatiënten. Veel ingrepen worden in ziekenhuizen door het hele land een of meerdere weken uitgesteld. Kuipers was het daarom roerend eens met Attje Kuiken (PvdA), die vroeg of niet meer rekening moet worden gehouden met de zogeheten kritieke planbare zorg. Dat zijn behandelingen die binnen zes weken nodig zijn omdat anders gezondheidsschade ontstaat. „Dat moeten we absoluut meewegen, dat is cruciaal”, zei de ziekenhuisbestuurder, die ook de leiding heeft over het Erasmus MC in Rotterdam.

Gezondheidsschade

Kuipers voegde eraan toe dat moet worden voorkomen dat de gezondheidsschade door alle uitgestelde zorg straks groter blijkt dan de gezondheidswinst die het leveren van Covid-zorg heeft opgeleverd. Hij benadrukte nog eens dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen „echt verder naar beneden moet” voordat nog een stap wordt genomen in de versoepelingen.

Om duidelijk te maken dat het niet te snel moet gaan, trok de zorgbestuurder een vergelijking met het lopen van een marathon. „Als je in de eerste kilometers een sprint trekt, ben je sneller op de 10 kilometer, maar het is de vraag of je ook sneller bij de finish bent.”

Druk op reguliere zorg

Ziekenhuizen hebben het nog steeds ontzettend druk met de zorg voor coronapatiënten, maar de druk op zorg voor mensen met andere klachten lijkt iets stabieler te worden. Zo zijn er iets meer operatiekamers in gebruik dan vorige week. Negen ziekenhuizen kunnen zorg die binnen zes weken moet worden gegeven niet binnen die periode leveren, en dat is gelijk aan vorige week. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het aantal ziekenhuizen dat "kritieke planbare zorg", zoals kankerbehandelingen, niet meer helemaal volgens planning kan leveren, is wel iets gestegen. Nu ondervinden 28 ziekenhuizen problemen, vorige week waren het er 26. Zo'n 38 procent van de ziekenhuizen kan geen planbare zorg leveren, zoals knie-, heup- en staaroperaties. Vorige week was dit 35 procent.

Huisartsen hebben ongeveer 103.000 mensen doorverwezen naar ziekenhuizen. Dat zijn er minder dan zonder corona-uitbraak kon worden verwacht. Ongeveer 7400 mensen werden doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg en dat zijn er juist meer dan verwacht zónder corona.