Overvaller geeft zich over wegens muggenplaag

De politie achtervolgde John Wilson dinsdag na een overval op een winkel, meldt New York Post. Na de wilde achtervolging stapte de verdachte uit en ging hij er te voet vandoor. Op die manier wist hij te ontkomen aan de agenten.

Het vluchtgebied werd overstelpt door zoemende beestjes. Daarom vroeg agent Thomas Dornbrook direct bij terugkomst op het politiebureau direct naar muggenspray. Nog geen uur later verscheen ook voortvluchtige verdachte Wilson op het bureau, omdat hij de stekende muggen niet meer kon verdragen.

„We sloegen hem in de boeien, waarop hij vroeg of we de 15 tot 20 muggen van zijn voorhoofd konden vegen”, zei politiechef Dornbrook. „Als er geen muggen in het gebied waren geweest, was de verdachte waarschijnlijk blijven lopen en had hij een lift geregeld”, verklaarde Dornbrook aan New York Post. „Ik plaag sergeant Zitlow dat hij samen met een miljoen muggen de man wist te arresteren.”