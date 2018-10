Appen op de fiets per juli 2019 verboden

Automobilisten mogen al niet appen en bellen onderweg, maar nu moeten ook fietsers en trambestuurders afblijven van hun telefoon in het verkeer.

Het is nog niet duidelijk hoe hoog de boete gaat worden. Automobilisten krijgen een prent van 230 euro gepresenteerd als ze worden betrapt.

De afgelopen jaren is het aantal ongelukken door het gebruik van mobieltjes door weggebruikers flink toegenomen. Onlangs is de zogeheten MONO-campagne gestart tegen afleiding in het verkeer.