Militair zelf achter kleding aan door ’inschattingsfout’ temperatuur Noorwegen

De bewindsvrouw was naar de Kamer geroepen om verantwoording af te leggen over de ’arctische kleding’ die duizend Nederlandse militairen nodig hebben voor de grootschalige NAVO-oefening Trident Juncture. De aankoop ervan is ’te laat ingezet’, zo erkende Visser. Daarom is ervoor gekozen militairen een voorschot te geven om de kleding zelf aan te schaffen. „Ik vind het heel erg vervelend voor de militairen dat dit is gebeurd. Het is een uitzonderingssituatie, een die ik niet meer wens mee te maken. Dit was eens, maar nooit meer.”

Bekijk ook: Woede over winterkleedgeld Defensie

De oefening Trident Juncture, met 40.000 militairen uit alle 29 NAVO-landen, wordt eind oktober in Noorwegen gehouden. De inschatting was volgens Visser dat het dan nog niet zo koud zou zijn dat extra koudekleding nodig was. „Maar de ervaring van onze militairen in Litouwen leert dat het tegen die tijd soms behoorlijk koud kan zijn. Toen is besloten alsnog arctische kledingpakketten te verwerven.”

En hoewel de Nederlandse deelname aan de oefening al twee jaar geleden bekend was, werd die aanbesteding te laat ingezet om alle duizend militairen op tijd van de extra kleding te voorzien. De directeur van de Defensie Materieel Organisatie Arie Jan de Waard legde op twitter de verantwoordelijkheid hiervoor geheel bij de landmacht neer. Er is volgens hem geen opdracht voor aanschaf bij de DMO neergelegd. Hij zegt daarom vierkant achter zijn mensen te staan.

Hoe de landmacht gaat controleren of militairen die zelf gaan shoppen de juiste kleding kopen, is nog onduidelijk. Mogelijk gaat de landmacht alsnog een deel van de kleding zelf aanschaffen.

Bekijk ook: Militair moet zelf jas kopen